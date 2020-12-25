Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can salları ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 55 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.