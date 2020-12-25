Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arkadaşlar arasındaki şakalaşma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da 3 arkadaş arasındaki şakalaşma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet D., bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi.
Arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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