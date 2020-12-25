Olay, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B., iddiaya göre, birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Şaka nedeniyle 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet D., kimin kullandığı henüz belirlenemeyen bıçakla bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet D.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet D.'nin tedavisine başlanırken, polis ekipleri de olaya karışan Batuhan B. ile Atilla B.'yi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.