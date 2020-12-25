Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı
[Fotoğraf: @tcsavunma/Twitter]
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar denildi:
"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."
En büyük moral ve motivasyon kaynağımız; mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi. pic.twitter.com/xwqJIF8UTF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı
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