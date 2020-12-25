Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsü hiçe sayıp okey oynadılar: 33 kişiye 31 bin 950 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayarak bir binanın bodrum katında okey oynayan 33 kişiye 31 bin 950 lira ceza kesildi.
Söğütlü Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katına 4 kişinin girdiğini gören polis ekipleri, takibe başladı.
İçeri giren ekipler, COVID-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayan kişileri suçüstü yakaladı.
Ruhsatsız işletildiği tespit edilen mekandaki 32 müşteri ile 1 işletmeciye COVID-19 tedbirlerini ihlalden 31 bin 950 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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