Türkiye kıyılarında 100 Akdeniz foku yaşıyor, dünya genelinde ise bu rakam 700 civarında.

Akdeniz fokları, Türkiye'de en sık balıkçılığa kapalı deniz koruma alanlarında, Datça-Bozburun ve Gökova Körfezi'nde görülüyor.

Akdeniz foku fotokapanla izlendi

Akdeniz fokunun önemli bir tür olduğunu söyleyen Deniz Biyoloğu Ezgi Saydam, denizlerin ekosisteminin sağlıklı olduğunun göstergesi olduğunu aktararak, "Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku varsa biz biliyoruz ki, sağlıklı bir ekosisteme sahip" dedi.

Körfezdeki doğal kıyı mağarasında, fokların üreme dönemlerinde kullanabileceği platform yapıldı. Dişi bir fokun da platformu kullandığı fotokapanla tespit edildi.

Dünyada bir ilk

Saydam, 2017 yılında bir mağara tespit ettiklerini ve kuru bir alan oluşturulması için çalışma başlattıklarını söyledi. Oluşturulan platformun Akdeniz foku tarafından kullanıldığını ve bunun dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

Projeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek veriyor.