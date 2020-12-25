Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 14 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 14 kişi yakalandı.
88 personelden oluşan 42 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 19 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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