Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İsa Arıç'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık İ.D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Arıç'ın dini nikahlı eşi olan tutuksuz sanık Z.K., müştekiler Musa A. ve İclal A.ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. İsa A.'nın annesi İclal A. ve babası Musa A., sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Keşke ben ölseydim"

Sanık İ.D. ise Z.K.'nin olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Bıçaklama olayını isteyerek yapmadım, bunun bilinmesini istiyorum. O çocuk için çok üzülüyorum. Keşke ben ölseydim" dedi.

Z.K. de olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "Tasarlayarak kasten çocuğu öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği İ.D.'nin cezasını, olay tarihinde yaşının 18'in altında olması nedeniyle 24 yıl 4 aya indirdi. Diğer sanık Z.K.'nin ise suça karıştığının sabit olmaması nedeniyle beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.