Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Aziziye ilçesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiyeye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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