Muğla’nın Ula İlçe Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın vefatının ardından, Ula Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler ile CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Dağlıoğlu'nun yarıştığı seçimin birinci ve ikinci turlarında üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise 15 meclis üyesinin 9'unun oyunu alan Türkler, yeni başkan seçildi.

"İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür"

Seçim sonrası açıklama yapan Özay Türkler, "Cumhur İttifakı arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Diğer meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bundan sonra İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür" dedi.

Seçimin ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Türkler'i tebrik etti.

Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan İsmail Akkaya, 17 Aralık’ta fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.