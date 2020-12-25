Emekli öğretmenler, Ersin Yıldız İlkokulu öğrencilerini, gönderdikleri kışlık kıyafet, kırtasiye ve kitap yardımıyla sevindirdi.

Okul Müdürü Mustafa Tepecik, gönderilen yardım malzemelerini okuldaki 120 öğrenciye ulaştırdıklarını belirtti.

Tepecik, öğrencileri gönderdikleri hediyelerle sevindiren ve mutluluklarına ortak olan emekli öğretmenlere teşekkür etti.

