Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekli öğretmenlerden köy okuluna destek
İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi mezunu emekli öğretmenler, Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan köy okulu öğrencilerine eğitim desteği verdi.
Emekli öğretmenler, Ersin Yıldız İlkokulu öğrencilerini, gönderdikleri kışlık kıyafet, kırtasiye ve kitap yardımıyla sevindirdi.
Okul Müdürü Mustafa Tepecik, gönderilen yardım malzemelerini okuldaki 120 öğrenciye ulaştırdıklarını belirtti.
Tepecik, öğrencileri gönderdikleri hediyelerle sevindiren ve mutluluklarına ortak olan emekli öğretmenlere teşekkür etti.
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