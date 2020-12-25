Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırın altında sıkışan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrilen tırın altında sıkışan yaralı sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı.
Can Altınışık'ın kullandığı küspe yüklü tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Akkoşan mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada bacağı aracın altında sıkışan sürücü, ekiplerin ve çevredekilerin çabasıyla çıkarılamayınca iş makinesi çağrıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tırın iş makinesiyle kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada araçta yüklü küspe şarampole döküldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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