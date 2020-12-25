Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da Roma dönemine ait 33 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tarihi eser kaçakçısına operasyon düzenledi. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 33 parça tarihi eser ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, Nuhören köyünde ikamet eden H.Y'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için ilçeye gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, köy çıkışında durdurduğu ilçe minibüsündeki H.Y'nin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke, 3 yüzük, 1 bileklik, 1 ok ucu, 2 halkalı şekilli küpe, 4 metal obje ele geçirildi.
Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli H.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Müze Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz