Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri 380 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
[Fotoğraf: AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 380 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı ve zoom programıyla trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs dolayısıyla uzaktan trafik eğitimi verildi.
Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 16 Aralık'tan itibaren 380 öğrenci trafik eğitimi aldı.
Jandarma, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında uzaktan eğitimi sürdürecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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