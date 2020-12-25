İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs dolayısıyla uzaktan trafik eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 16 Aralık'tan itibaren 380 öğrenci trafik eğitimi aldı.

Jandarma, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında uzaktan eğitimi sürdürecek.

