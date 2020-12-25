Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sahte içki operasyonu
Kayseri'de polis, sahte içki üretildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 702 litre sahte içki ve 7 litre etil alkol ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir ikametgahta kaçak içki imal edilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda 702 litre şarap, 7 litre etil alkol, şarap yapımında kullanılan damıtma kazanı, alkolmetre ve doluma hazır boş alkol şişeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu S.L. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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