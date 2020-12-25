Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2018 yılında başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya alınan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde şehirde çalışmaların tamamlanmasıyla atıklardan geri kazanım oranı yüzde 50'ye çıkacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) kamu kurumlarından ve ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı değerlendirme toplantısındaki konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 2018 yılından beri çevre konusunda yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini bildirdi.

Başkan Aktaş, günde 4 bin ton atığın depolandığı sahalardan 12 megavat enerji elde ederek ekonomiye katkıda bulunduklarını da söyledi.

"Atık geri kazanım oranımızın yüzde 50 olmasını bekliyoruz"

Aktaş, Türkiye’de ulusal enerji verimliliği eylem planını oluşturan ilk belediye olduklarını belirterek şunları kaydetti:

Atıklar düzenli depolama sahalarına gönderilmeden önce, fiziksel ve biyolojik çeşitli proseslerden geçirildikten sonra enerji ile ham madde eldesi sağlanacak. Başlattığımız projeler tamamlandığında, atık geri kazanım oranımızın yüzde 50 olmasını bekliyoruz. Bursa'yı demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiğimiz Kent Meydanı-Terminal Tramvay Hattı inşaatı yapım işini tamamladığımızda, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği ve sera gazı emisyonunu azaltmayı planlıyoruz.

Yine yoğun bölgelerde elektrikli taşıtların kullanımını teşvik amacıyla elektrikli şarj istasyonu projelerimiz mevcut. Yine dere ıslah çalışmalarımız devam etmekte olup yapılan ve yapılması planlanan projeler ile Bursa’yı daha yaşanabilir seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Sıfır atık ile ilgili nüfus artışına bağlı olarak tüketim de hızla artmakta, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesi de büyük önem taşımaktadır.