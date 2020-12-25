Rize’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri de hem virüsle hem de karla mücadele ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi

Ev ev dolaşan ekipler, kar yağışı ile beraber yüksek kesimlerde zaman zaman araç yolunun olmadığı noktalarda da yürümek zorunda kalıyor.

Ekipler, evlerinde izole edilen COVID-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte 97 filyasyon ekibi, 70 doktor ve 124 yardımcı sağlık personeli ile yoğun gayret gösteriyor. Karın etkili olduğu noktalarda daha yorucu mücadele veren ekipler, test sonucu belli olanlara hızlıca ulaşıp, filyasyonu tamamlayarak, gereken durumda ilaç veriyor. Ekipler, acil durumlarda ise hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

'Ekiplerimiz 24 saat boyunca hazır durumda'

Rize Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Seçkin Karaoğlu, “Hasta sisteme pozitif olarak düştüğü anda hastayı önce arayıp, bilgilendirmesini yapıyoruz. Uyması gereken kuralları anlatıyoruz ve izolasyon sürecinin başladığını anlatıyoruz. Filyasyon ekiplerimiz 24 saat boyunca hep hazır durumda" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise sağlık çalışanlarının zaman kavramı gözetmeden büyük özveri ve gayretle çalıştıklarını söyledi.