Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 100 yaşındaki Fatma Vural'ın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu açıklandı.

"100 yıllık koca çınar Fatma teyzemiz COVID-19 mücadelesini kazandı" ifadesine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fatma Vural teyze hastanemizde yatarak tedavi görmüştür. Hastamız bugün hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Tedavisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Fatma teyzemize ve tüm hastalarımıza şifa dileriz."