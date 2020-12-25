Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
100 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 100 yaşındaki kadın, taburcu edildi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 100 yaşındaki Fatma Vural'ın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu açıklandı.
"100 yıllık koca çınar Fatma teyzemiz COVID-19 mücadelesini kazandı" ifadesine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fatma Vural teyze hastanemizde yatarak tedavi görmüştür. Hastamız bugün hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Tedavisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Fatma teyzemize ve tüm hastalarımıza şifa dileriz."
Etiketler: Koronavirüs
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