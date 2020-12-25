Emniyet ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine 2 adres ile bir araçta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 95 litre sahte içki, 37 şişe kaçak içki, 75 şişe kapağı, 47 boş şişe, çok sayıda sahte bandrol ile çeşitli içki markalarına ait etiketler ve içki yapım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.