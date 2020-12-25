Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da sahte içki operasyonu: 95 litre ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Giresun'da yılbaşında piyasaya sürüleceği belirlenen sahte içki üretenlere operasyon başlatıldı. 95 litre sahte içki ile 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine 2 adres ile bir araçta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 95 litre sahte içki, 37 şişe kaçak içki, 75 şişe kapağı, 47 boş şişe, çok sayıda sahte bandrol ile çeşitli içki markalarına ait etiketler ve içki yapım malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sahte İçki
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