Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ev yangını: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile kızı hayatını kaybetti, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.
Türkçaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında Seyfettin ve kızı Rabia Su Altın hayatını kaybetti, yaralanan Mirza Altın hastaneye götürüldü.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Yangın
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