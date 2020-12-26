İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda şunlar ele geçirildi:

"452 gram esrar-skank, 122 adet captagon, 116 gram eroin, 6 gram sentetik kannabinoid, 386 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 7 bin 789 sentetik ecza, 6 bin 755 Türk lirası, 10 euro, tabanca, av tüfeği ve 78 adet fişek ele geçirildi."

Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.