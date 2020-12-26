Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen bazı kişiler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen evlere operasyon düzenledi.
Baskınlarda, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde önlem aldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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