Sezonun ilk günlerinde 50 lira olan hamsinin kilosu, havaların soğuması ve kar yağışı ile Düzce'de 10 liraya düştü.

Balığın 10 liraya düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahın önünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

“Kar suyu denize indi balığın lezzeti arttı”

Kar sularının denize akmasıyla balığın lezzetinin de arttığını belirten Balıkçı Murat Kileci, “Denizlerimiz soğudu balığın lezzeti de güzel. Kar suları denize akmaya başladı. Balık lezzetleniyor ve gittikçe daha da güzelleşiyor. Balık fiyatlarında şu anda düşüş var" dedi.