Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hamsi bolluğu fiyatlara da yansıdı
[Fotoğraf: İHA]
Bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamside de aynı yoğunluk yaşanıyor. Düzce’de havaların soğumasıyla birlikte hamsinin kilosu 10 liraya düştü.
Sezonun ilk günlerinde 50 lira olan hamsinin kilosu, havaların soğuması ve kar yağışı ile Düzce'de 10 liraya düştü.
Balığın 10 liraya düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahın önünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
“Kar suyu denize indi balığın lezzeti arttı”
Kar sularının denize akmasıyla balığın lezzetinin de arttığını belirten Balıkçı Murat Kileci, “Denizlerimiz soğudu balığın lezzeti de güzel. Kar suları denize akmaya başladı. Balık lezzetleniyor ve gittikçe daha da güzelleşiyor. Balık fiyatlarında şu anda düşüş var" dedi.
Etiketler: Balıkçılık Kar Yağışı
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