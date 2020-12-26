İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Tabakhane Mahallesi’nde H.K'ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Savcılık kararıyla gece saatlerinde kumar oynatılan eve baskın düzenlendi.

Baskında 1'i kadın 8 kişiye kumar oynadıkları ve COVID-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca evde oyun masası, çok sayıda oyun kağıdı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.