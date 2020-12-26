İlanlarda 2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkarmış durumda. Bazı ilanlarda ise ‘Sabancı Mezarlığı'na çok yakın’, "yeşillikler içinde" gibi ifadeler yer alıyor.

İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Vatandaşın elindeki tapu değil, mezar yeri kullanım belgesi. Bu yerin devri, satışı söz konusu olamaz" uyarısında bulundu.

"Mezar alanı üzerinde fırsatçılık yapmak doğru değil"

Her yıl ortalama 70 bin kişinin hayatını kaybettiği şehirde, özellikle Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı gibi mezarlıklarda yer bulunmamasını fırsat bilen kişiler, internet üzerinde yeni bir pazar oluşturdu.

Cenaze, mezar alanı üzerinden fırsatçılık yapmanın doğru olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Verdiğimiz o tahsis belgeleri üzerinde böyle bir satışın olmayacağını net bir şekilde belirtiyoruz. Vatandaşların ellerindeki mezar yeri kullanım belgelerini tapu olarak geçiyor ancak bu tapu değil, kullanım belgesi. Kullanım belgesi kime aitse o kişi kullanır. Bunun devri, satılması söz konusu olamaz" dedi.

