Ankara’da salgın ile mücadele eden filyasyon ekipleri, koronavirüsün izini sürerken şaşırtıcı olaylar yaşandığını söylüyor.

Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibi, PCR testi pozitif olan kişiye müdahale içine evine gittiğinde sokak düğünü ile karşılaştıklarını ve söz konusu kişinin de halay başında olduğunu söyledi.

Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları bu durumu anlatarak, "Yazın düğünlerimiz oldu, kına gecelerimiz oldu. Kapalı ortamlar yasaklandı; ama vatandaşlarımız sokak düğünlerinde yer aldı. Biz de filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. Adres ararken, 'kime geldiniz, kimi arıyorsunuz' tarzında sorular ile muhatap olduk. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz; ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz. O sırada komşusundan birine denk geldik. 'Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor' dedi. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik duruma" dedi.

“Temaslı kişi camiye gidiyor”

Dr. Yoldaş, yine kendilerini telefonla arayan ve temaslı olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini, kötü olduğunu söyleyen kişinin evine gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını anlatarak, "Amcamızın evine gittik, zilini çaldığımızda kimseyi bulamadık. Apartmandan ayrılırken bir amca geldi bize doğru. 'Kime geldiğiniz?' diye sorarken bizim aradığımız kişi kendisiymiş. Amca o sırada seccadesini alarak vakit namazına gitmiş. Böyle vakalar da söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.