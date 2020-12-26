İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa ve Maltepe'de faaliyet gösteren bazı işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı adresleri belirleyen ekipler, eş zamanlı baskın düzenledi.

2,5 ton etil alkol ile 1285 sahte içki ele geçirildi

İşletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan viski, votka ve rakı esansları ile gliserin olmak üzere toplam 1285 sahte içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarıda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.