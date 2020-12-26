Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da çığ düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.
Van - Bahçesaray karayolu Karabet Tüneli'ne yakın bir noktaya çığ düştü.
Bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yol, ulaşıma kapatıldı
İkinci çığ tehlikesine karşılık ekipler, bir süre alandan çekildi.
Ekipler bölgedeki yolun açılması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şubatta 42 kişi yaşamını yitirmişti
Van-Bahçesaray karayolunda şubat ayında peş peşe yaşanan iki çığ olayında 42 kişi hayatını kaybetmişti.
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