İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıclık yaptığı ileri sürülenlere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen ve adresleri belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Öte yandan, ekiplerin, yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı belirtildi.