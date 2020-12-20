Kuraklık nedeniyle kuruyan su kaynakları, susuzluktan boğularak ölen balıklar, yok olan kuş cennetleri, adım adım tükenen bir tabiat...

Edirne'den Kars'a kuraklık riski kapıda...

7 bölgede şiddetli kuraklık var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklığı haritaya döktü. Anadolu'daki iklim felaketinin boyutları da ortaya çıktı.

Birkaç nokta dışında her yer siyah, kahverengi ve sarıya bürünmüş durumda.

Yani olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşanıyor.

Barajlarda sular çekildi, eski yerleşimler ortaya çıktı

Meteorolojik verilere göre Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlarda yüzde 80'lerin üzerinde azalma var.

Şehirlere içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de önemli oranda düştü.

Artvin'den Isparta ve Muğla'ya pek çok barajda suyun çekilmesi ile havza içinde kalan eski yerleşimler ortaya çıktı.

'Bahar da kurak geçerse su sorunu çok ciddi'

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu "Eğer bu şekilde kuraklık devam ederse, yani kış ve baharda kurak geçerse ülkemiz için su sorunu çok ciddi olarak karşımıza çıkacak. Ondan dolayı biz şimdiden önlem almamız gerekiyor" dedi.

Yağışların azlığı, sadece barajları değil akarsu ve gölleri de etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Salda Gölü de kuruyor

Turkuaz rengiyle kendine hayran bırakan Burdur'daki Salda Gölü'nde küçük adacıklar ortaya çıktı. Gölün suları yaklaşık 30 metre çekildi.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca'da da su miktarı kritik seviyeye düştü, kıyıda metrelerce çekilme görüldü, kayıklar da kıyıya vurdu.

Kuşlar göle uğramaz oldu

Kırşehir'deki Seyfe Gölü, İç Anadolu'nun önemli su kaynaklarından biriydi. Aynı zamanda dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyordu. Kuşların görsel şölen oluşturduğu gölde şimdi kuraklık nedeniyle sessizlik hakim.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner "Bilhassa Seyfe pınarından su girmezse adacıklar, turbalıklar, sazlıklar, oluşmadığı için kuşların barınma, saklanma ve yuva yapma yeri maalesef olmuyor" diye konuştu.

Kuruyan göl ve göletlerde canlı hayat can çekişiyor.

[Fotoğraf: AA]

300 Gölet Projesi

Kırklareli'nden Hatay'a, göller kurumasın diye bazen tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Kastamonu'daki Çiğdem Göleti de bu şekilde hayatta tutulmaya çalışılan su kaynaklarından...

Ordu'da ise kuraklığın yaratacağı su sıkıntısının önüne geçmek için ''300 Gölet Projesi'' geliştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler projeyle ilgili şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde karşılaşılması muhtemel olan su sıkıntısına karşı büyükşehir belediyesi olarak kolları sıvadık ve kendi imkanlarımızla göletler yapmaya başladık. Aynı zamanda mevcut göletlerin yükseltilerini, çeperlerini yükselterek su hacmini artırmayı planlandık."

[Fotoğraf: AA]

Kuraklığa karşı vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor

Trakya bölgesinde yağışların azalması nedeniyle yer üstü su kaynakları kritik seviyede, bunun yanı sıra yer altındaki su kaynakları da alarm veriyor.

Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Tekirdağ bölgesinde yer altı seviyeleri üzerindeki baskı yüzde 85'lere kadar çıkmış durumda. Bu Kırklareli'nde yüzde 55'lerde, Edirne'de de yüzde 70-75'lerde" dedi.

Uzmanlar, kuraklığa karşı hem vatandaşları hem de üreticileri uyarıyor.

Ülkemizde su kaynaklarının yüzde 70'i tarımsal sulama amaçlı kullanılıyor. Çiftçilerin salma sulamadan damla sulamaya geçmesi bu süreçte kritik önemde.

Sadece tarlada değil, evde de tasarruf şart...