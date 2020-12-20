Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkentte market zincirinin deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Deponun büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, depoda yaklaşık 15 milyon liralık malzeme olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yer alan marketler zincirinin ana tedarik deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Depo konum itibarıyla rampada bulunduğu için itfaiye ekipleri köpük havuzları oluşturarak, köpüklerin otoyola akmasının önüne geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Depoda büyük zarar oluştu
Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmaması sevindirirken, içinde yaklaşık 15 milyon liralık malzeme bulunan deponun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
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