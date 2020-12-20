Ankara'nın Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yer alan marketler zincirinin ana tedarik deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Depo konum itibarıyla rampada bulunduğu için itfaiye ekipleri köpük havuzları oluşturarak, köpüklerin otoyola akmasının önüne geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Depoda büyük zarar oluştu

Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmaması sevindirirken, içinde yaklaşık 15 milyon liralık malzeme bulunan deponun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.