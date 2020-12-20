Doğu'da özellikle gece saatlerinde dondurucu soğuklar hakim.

Van'a mevsimin ilk karı yağdı

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen Van'da cadde ve sokaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini yitirmesiyle birlikte kentte ilk kar yağdı.

Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'a mevsimin ilk karı gece yağdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta sis ve kırağı

Sivas kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Soğuk hava ile birlikte kırağı oluştu, sis etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kırağıyla, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Erzurum karla kaplandı

Erzurum'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri, park, bahçe, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bayburt'ta 2 köy yolu kardan kapandı

Bayburt, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışının ardından Bayburt Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, Bayburt-Erzurum, Kop Dağı, Bayburt, Gümüşhane ve Vauk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri de buzlanma ve kar yağışına karşı uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Tokat’ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Keteniği köyü kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

[Fotoğraf: İHA]

1500 rakımlı köyde kar yağışı sonrasında eşsiz doğa manzaraları oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 80 haneli köyde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar hayvanlarını besledi.

Rize'de kar yağdı, tahtalı kayak eğlencesi başladı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan kar ile birlikte 7'den 70'e herkes, yörede 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kaldıkları köyde yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı.

[Fotoğraf: DHA]

Köyde 'Petranboard' artık kış aylarının ulaşım aracı oldu.

Kars beyaza büründü

Kentte gece sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kentin en işlek caddeleri ise sessiz kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkama kısıtlamasına tam destek veren vatandaşlar evlerinde kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sessiz kalan sokaklarda belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımların karını temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte karla mücadele ekipleri kentin caddelerinde kar temizliği yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, sessiz kalan sokaklarda tarihi Kars Kars Kalesi, Evliya Cami ve 12 Havariler Kilisesi gün doğumunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sarıkamış’ta kar yağışı beraberinde kaza getirdi

Sarıkamış’ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı beraberinde kaza getirdi. İlçeye bağlı Köroğlu köyünde kar yağışının ardından iki araç kaza yaptı.

Ağrı beyaza büründü

Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı yağan kar sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı.

[Fotoğraf: İHA]

Sabah Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karı kar kürekleri ve süpürge ile temizlerken, bazı vatandaşlar da hayvanlarını yemlemek üzere işe koyuldu.

[Fotoğraf: İHA]

Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı, kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giydi.

[Fotoğraf: İHA]

Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar yağışı ve güneşin dağa vurması ile birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]