Yurdun doğusu beyaz örtü ile kaplandı
Aşırı soğuk ve kar yurdun doğusunda etkisini sürdürüyor. Birçok kent beyaza bürünürken, kar yağışı sebebiyle, bazı yollar ulaşıma kapandı.
Doğu'da özellikle gece saatlerinde dondurucu soğuklar hakim.
Van'a mevsimin ilk karı yağdı
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sessizliğe bürünen Van'da cadde ve sokaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini yitirmesiyle birlikte kentte ilk kar yağdı.
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Doğu Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'a mevsimin ilk karı gece yağdı.
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı.
Sivas'ta sis ve kırağı
Sivas kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava ile birlikte kırağı oluştu, sis etkili oldu.
Sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kırağıyla, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
Erzurum karla kaplandı
Erzurum'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri, park, bahçe, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bayburt'ta 2 köy yolu kardan kapandı
Bayburt, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kar yağışının ardından Bayburt Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Yağış nedeniyle Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, Bayburt-Erzurum, Kop Dağı, Bayburt, Gümüşhane ve Vauk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri de buzlanma ve kar yağışına karşı uyardı.
Kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.
Tokat’ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Keteniği köyü kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
1500 rakımlı köyde kar yağışı sonrasında eşsiz doğa manzaraları oluştu.
Yaklaşık 80 haneli köyde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar hayvanlarını besledi.
Rize'de kar yağdı, tahtalı kayak eğlencesi başladı
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy'de her yıl yağan kar ile birlikte 7'den 70'e herkes, yörede 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor.
Yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kaldıkları köyde yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı.
Köyde 'Petranboard' artık kış aylarının ulaşım aracı oldu.
Kars beyaza büründü
Kentte gece sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kentin en işlek caddeleri ise sessiz kaldı.
Sessiz kalan sokaklarda belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımların karını temizledi.
Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte karla mücadele ekipleri kentin caddelerinde kar temizliği yaptı.
Öte yandan, sessiz kalan sokaklarda tarihi Kars Kars Kalesi, Evliya Cami ve 12 Havariler Kilisesi gün doğumunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Sarıkamış’ta kar yağışı beraberinde kaza getirdi
Sarıkamış’ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.
Kar yağışı beraberinde kaza getirdi. İlçeye bağlı Köroğlu köyünde kar yağışının ardından iki araç kaza yaptı.
Ağrı beyaza büründü
Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı yağan kar sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı.
Sabah Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
Yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karı kar kürekleri ve süpürge ile temizlerken, bazı vatandaşlar da hayvanlarını yemlemek üzere işe koyuldu.
Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı
Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı, kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giydi.
Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar yağışı ve güneşin dağa vurması ile birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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