Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
11 adreste arama yapıldı
Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 150 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 adreste yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.
Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:14
- 14:01
- 13:54
- 13:49
- 13:33
Sıradaki Haber
Gaziantep'teki hastane yangınında 1 kişi daha yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz