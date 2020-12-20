İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

11 adreste arama yapıldı

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 150 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 adreste yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.