Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 12:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da engelli kişiye polisten yardım eli
Bursa’da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitti, imdadına polis memuru yetişti. Görüntüler, bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Gülveren Camii'ne namaz kılmak için giden engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince camide kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri engelli şahsı görünce yanına gitti. Polis ekipleri engelliyi evine kadar götürdü.
Görüntüler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa
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