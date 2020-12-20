Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 53 gözaltı
Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 53 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Uyuşturucu, para ve silah ele geçirildi
Adreslerdeki aramalarda 168 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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