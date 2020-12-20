Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki hastane yangınında 1 kişi daha yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.
Gaziantep'te dün özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı yangın çıkmıştı.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken 10 hasta hayatını kaybetmişti.
Yangından etkilenen ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki Hamo Aslan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Yangın
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