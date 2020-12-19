Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 10 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: Can kaybımız 10’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede meydana gelen patlama sonrası vefat edenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

Gaziantep’te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2020

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belediye meclis üyesi yaşamını yitirdi

Bu arada, olayda hayatını kaybedenlerden Ali Saffet Kanpolat'ın AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kanpolat, daha önce ilçeye bağlı Sekili beldesinde belediye başkanlığı da yapmıştı.

Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı.

Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti.

Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş-çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül açıklama yapıyor. https://t.co/mwMwHCtNIj https://t.co/XGBaV2fRc3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 19, 2020

Gaziantep Valisi Gül: Yangının oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının görünürde hastalara oksijen verilen cihazdan çıktığını söyledi.

Vali Gül açıklamasında şunları kaydetti;

Yangın başka birimlere sıçramadan müdahalelerle söndürüldü. Hastanenin işleyişi anlamında bir anormallik yok vefat edenlerle ilgili soruşturma sürüyor. Dosya tamamlandığında definler ile ilgili 3 kişi il dışında, 5 kişi de şehrimizde defin olacak. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. İleri süreçte soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Görünürde olan hastalara oksijen verilen cihazdan çıktığı görünüyor.