Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Adana Ceyhan'da rüşvet operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Ceyhan Belediyesi'ne yönelik operasyonda görevden alınan CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.
Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.
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