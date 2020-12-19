Sümer mahallesi Çal caddesindeki iki katlı metruk binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan evin çatısı çöktü.