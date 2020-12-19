Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de iki katlı metruk binada yangın
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer mahallesi Çal caddesindeki iki katlı metruk binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangına müdahale sırasında polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.
Yangın nedeniyle hasar oluşan evin çatısı çöktü.
Etiketler: Yangın
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