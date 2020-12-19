İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık 2020 Pazar saat 08.00'den 23 Aralık Çarşamba saat 08.00'e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması nedeniyle Kahramanmaraş il genelinde her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklandı.