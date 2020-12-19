Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 gün drone kullanımı yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, insansız hava araçlarının (drone) kent genelinde kullanımının, 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık 2020 Pazar saat 08.00'den 23 Aralık Çarşamba saat 08.00'e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması nedeniyle Kahramanmaraş il genelinde her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklandı.
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