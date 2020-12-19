İvrindi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Haydar ve Topuzlar mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı ifade edildi.