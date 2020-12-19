Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Haydar ve Topuzlar mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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