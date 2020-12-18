Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda, yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere 124 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya
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