Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 205 bin 809 test yapıldı, 26 bin 410 kişide koronavirüs tespit edildi. 246 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 945 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, toplam vefat sayısı 17 bin 610, hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5 bin 707, toplam iyileşen hasta sayısı 1 m,ilyon 753 bin 552 oldu.

[Grafik: TRT Haber]

"Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim."