Muş İl Jandarma Komutanlığınca Muş, Batman ve Diyarbakır'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürerek satışını yapan şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındakilerden ikisi ifadeleri alınarak salıverildi, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.