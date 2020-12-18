FETÖ'nün GATA yapılanması operasyonunda 8 tutuklama
FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüpheliler arasında, örgütün gizli sorumluları da bulunuyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 27 şüpheliden 22'si sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 5 kişi emniyetten kaldı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden bazıları itirafçı oldu
Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Sincan Cezaevine götürülen şüpheliler arasında, örgütte gizli sorumlu konumunda olanlar da bulunuyordu.
Şüphelilerden 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilerden bazıları itirafçı olurken, örgüte ait bildiklerini anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Aralık'ta, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 2 profesör ile 5 doçentin de bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.
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