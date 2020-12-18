Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı açıklandı.
Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 20:18
- 20:22
- 20:07
- 20:05
- 19:57
Sıradaki Haber
Muş'ta teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz