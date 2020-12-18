Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.
İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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