Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçaabat ilçesinde sahte deterjan satıldığı istihbaratı üzerine operasyon yapıldı.
Bir panelvan tipi araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 10 kilogramlık ambalajlarda toplam 4 ton 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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