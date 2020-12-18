Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 18:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 88 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon tespit edildi. Çevreyi kirleten firmanın sahibi M.S.’ye 88 bin 499 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde boş bir arsaya kaçak hafriyat dökümü yapıldığı bilgisine ulaştı.
Arazide gözlem yapan ekipler, iki kamyonun hafriyat getirerek döktüğünü tespit etti.
Ekipler, hafriyat dökümü yapan firmanın sahibi M.S.'ye 88 bin 499 lira cezai işlem uyguladı.
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