Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Bismil ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ticari araç, sürücüsü Rıdvan Güzel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada aynı aileden araçta bulunan Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Diyarbakır
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