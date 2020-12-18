Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kısıtlama öncesi trafikte büyük artış
[Fotoğraf: DHA]
Yurt genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala birçok kentte trafik yoğunluğu oluştu. Bursa'da da uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlıyor.
Kısıtlamaya saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu arttı.
[Fotoğraf: DHA]
Trafik yoğunluğu yüzde 60 arttı
Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu.
Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik Bursa Ankara
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